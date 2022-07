Nuova assemblea alle viste per la Lega Serie A . È stata convocata infatti per il prossimo 21 luglio una nuova riunione dei club in via Rosellini a Milano, con diversi temi sul tavolo a partire dalle licenze nazionali, dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni sull’indice di liquidità contro la FIGC.

Non solo, però, perché - come evidenzia Calcio e Finanza - all’ordine del giorno c’è anche il tema Radio Tv. La Lega Serie A infatti sta valutando la creazione di una radio del campionato italiano. I programmi verrebbero trasmessi su frequenze digitali (Dab), ben più economiche rispetto alle tradizionali frequenze Fm: tra i nodi resta tuttavia quello riguardante i contenuti da mandare in trasmissione, dato che per le cronache in diretta c’è la Rai fino al 2024, ma la Serie A potrebbe comunque contare su altre esclusive e magari sulla collaborazione di alcune vecchie glorie del calcio, che hanno successo su piattaforme di streaming come Twitch.