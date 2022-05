Giornata di promozioni in Serie B, dove Cremonese e Lecce trovano la vittoria e la massima competizione italiana. Il Lecce ritorna in A dopo due stagioni, ben più lunga invece l'attesa per i violini, assenti dal grande palcoscenico da 26 anni, in entrambi i casi arrivano le congratulazioni dell'Inter alle neo-promesse: "Complimenti al Lecce per essere tornati nella massima serie! Vi aspettiamo a Milano la prossima stagione" si legge nel Tweet dedicato ai salentini. "Congratulazioni alla Cremonese per la promozione in Serie A, bentornati nell’elite del calcio italiano! Appuntamento alla sfida della prossima stagione".