Intervistato dal quotidiano argentino La Nacion, Nestor Sensini, ex difensore di Lazio, Parma e Udinese, ha mandato un messaggio ai calciatori dell'Albiceleste che si apprestano a disputare il loro primo Mondiale come l'interista Lautaro Martinez: "Devono credere in loro. Quello che non devono perdere è il coraggio di sentirsi importanti. Se ci sono loro è perché lo hanno già dimostrato. Poi in un Mondiale devi stare bene per quei 30 giorni. A noi è successo il contrario e sappiamo già cosa succede. Questi ragazzi hanno un gruppo molto buono, mi sembra che Lionel Scaloni sia riuscito a ottenere questo, ed è stato anche molto intelligente nel saper accompagnare bene Leo Messi. I ragazzi che non erano in nazionale si sono ambientati bene appena arrivati. Vedo un gruppo convinto".