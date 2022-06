Ospite sulle frequenze di Radio Colonia, durante la trasmissione '¿Cómo te va?', Fabio Radaelli, scopritore di Lautaro Martinez, ha raccontato di quando rimase folgorato dal talento del Toro: "A volte devi essere abbastanza fortunato da essere nel posto giusto al momento giusto - le sue parole -. Ho visto Lautaro in un provino quando aveva 16 anni, sono rimasto sorpreso da quello che mostrò. Mi sono reso conto che eravamo in presenza di un attaccante che il Racing non aveva".