Dopo l'assemblea di questa mattina, la Lega Serie A dirama la solita nota ufficiale per aggiornare sull'esito dell'incontro. Al centro dei discorsi i diritti audiovisivi a livello internazionale.

IL COMUNICATO:

"Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, l’Assemblea che aveva come tema principale i diritti audiovisivi a livello internazionale. La Danimarca si aggiunge al novero dei paesi in cui è possibile vedere la Serie A Enilive all’estero grazie a un accordo di trasmissione delle partite del massimo campionato italiano per il biennio sportivo 2024 – 2026".