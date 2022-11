Roberto Mancini, ct della Nazionale, rilancia il modulo 4-5-5-2-1 e - insieme a Francesco Acerbi, Gianluigi Buffon, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama e Claudio Marchisio - invita tutti i protagonisti della Serie A TIM e gli azzurri a scendere in campo al fianco di AIRC per fare 'Un Gol per la Ricerca' e coinvolgere sportivi e tifosi al fianco dei 5.000 ricercatori AIRC.

Da venerdì 11 novembre, in occasione della 15esima giornata di Campionato, i campioni del calcio e le squadre della Serie A TIM scendono in campo al fianco di Fondazione AIRC per invitare i propri tifosi a segnare Un Gol per la Ricerca sostenendo i giovani talenti della scienza. Una vera e propria iniziativa corale che si rinnova con successo da ventisei anni grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e al supporto dei media sportivi.

Per vincere la partita contro il cancro – venerdì 11, sabato 12, domenica 13 novembre e nell’amichevole della Nazionale contro l’Albania di mercoledì 16 novembre – il mondo del pallone rilancia compatto il modulo 4-5-5-2-1, non solo un numero ma un vero gioco di squadra, un impegno che coinvolge tutte le squadre a partire proprio dalla Nazionale con il CT Roberto Mancini che conferma la sua fiducia nello schema AIRC: "Lo abbiamo già provato in passato! Solo con il 4-5-5-2-1 possiamo vincere questa sfida e fare tanti gol per la ricerca".