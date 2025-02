In occasione della 24esima giornata di Serie A Enilive, le squadre del massimo campionato italiano si uniranno per promuovere l'iniziativa 'Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati', la campagna di raccolta fondi lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati. L’iniziativa mira a garantire l’accesso all’istruzione primaria per 250.000 bambini rifugiati in fuga da guerre e violenze entro il 2027 e ad assicurare che altri 500 mila iscritti non abbandonino l’istruzione. Una grande iniziativa di solidarietà, dove lo sport si fa portavoce di un messaggio importante: l’istruzione può cambiare la vita di migliaia di bambini e bambine.

Tra i testimonial della campagna ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al giocatore della Juventus Timothy Weah e alla pallavolista Myriam Sylla. Un contributo speciale arriva anche dalla Scuola Germanica di Milano, che ha messo a disposizione i propri spazi per la realizzazione dei video promozionali. Fino al 23 febbraio 2025, la campagna può essere sostenuta inviando un SMS al numero solidale 45588 o chiamando da rete fissa. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro Convergenze, PosteMobile.