La Sampdoria in trasferta viaggia ad un altro ritmo: la squadra di Andrea Pirlo sbanca anche il Garilli di Piacenza superando per 3-1 la Feralpi Salò. I blucerchiati passano in vantaggio con Manuel De Luca che segna su rigore al nono minuto e dopo altri nove giri di lancetta firma il raddoppio. Ad inizio ripresa, Filip Stankovic deve piegarsi alla conclusione vincente di Christos Kourfalidis che rimette in partita i gardesani prima che Valerio Verre chiuda i giochi a dieci minuti dal novantesimo.

Non è stata questa la giornata per il ritorno in campo di Sebastiano Esposito: l'attaccante, rientrato dopo lo stop per infortunio, è rimasto infatti in panchina per tutta la durata del match.