Paulo Dybala è uno dei pezzi più pregiati offerti dal mercato degli svincolati. L’attaccante bianconero è libero dopo la fine della sua avventura alla Juventus e adesso aspetta l’offerta giusta per ricominciare. Attraverso i propri social, la Lega Serie B ha lanciato una suggestione: “Hey Dybala, abbiamo un consiglio per la prossima destinazione. Che ne pensi di Palermo? Iniziamo a ragionare sul numero di maglia?”. La Joya ha già vestito la maglia del Palermo dal 2012 al 2015, ma appare tanto suggestivo quanto complicato un suo possibile ritorno in Sicilia, considerato l’alto ingaggio richiesto dall’argentino.