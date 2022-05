Novità in vista per il Regolamento degli Agenti FIFA. Secondo quanto reso noto, il massimo organismo del calcio mondiale sta vagliando una serie di modifiche al suddetto regolamento, argomento del quale si discuterà alla prossima riunione fissata appositamente per la prossima estate. Le modifiche da apportare rientrano nel macro-discorso legato alla ristrutturazione del sistema dei trasferimenti che comprende il discorso relativo ai prestiti di cui si è ampiamente discusso qualche tempo fa.

Di seguito le principali proposte al vaglio della FIFA:

- La reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorie e di sviluppo professionale continuo, con lo scopo di fornire servizi di agente calcistico. Tale sistema includerebbe l'obbligo di soddisfare i requisiti di idoneità, per proteggere l'industria calcistica da individui che sono stati condannati per gravi accuse penali o altri gravi illeciti.

- L'istituzione di un tetto massimo per gli onorari, per evitare pratiche abusive.