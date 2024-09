Poco fa la dirigenza dell'Inter, nelle persone del presidente e CEO Beppe Marotta, il CFO Alessandro Antonello e il vice presidente Javier Zanetti ha lasciato l'hotel che ospita la squadra a Manchester per recarsi al tradizionale pranzo UEFA assieme al management del City.

Intanto, fa sapere Sky, i nerazzurri stasera scenderanno in campo con il lutto al braccio per la scomparsa nelle scorse ore di Totò Schillaci, che giocò a Milano per due stagioni prima di volare in Giappone.