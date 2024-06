Giovanni Mussa, tecnico della Pergolettese, ha parlato a TMW Radio, rispondendo alla domanda sui giovani di Inter e Milan, Carboni e Camarda. Giusto tenerli? "Si guardano le rose e si decide magari dove mandarli. Serve fare un ragionamento di crescita, non lo mollerei mai ma almeno in prestito sì, ma dove avere lo spazio adeguato per giocare. Più che una squadra col nome, serve una squadra dove può esprimersi".