Ivano Bordon ha parlato a Radio Sportiva della Nazionale di Spalletti: "Penso che un allenatore intelligente come Spalletti intenda puntare su dei gruppi provenienti dalla stessa squadra. Io penso sia giusto far riferimento al gruppo dell’Inter, come in passato avveniva con altre squadre durante il periodo di Marcello Lippi e Dino Zoff".