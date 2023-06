"Il messaggio mio e di Acerbi era di divertirci e di ritrovare spensieratezza. Abbiamo uno staff intelligente e un allenatore intelligente. Non ci faremo condizionare da questa cosa qua" aveva detto Gianluigi Donnarumma alla Rai, qualche minuto prima di scendere in campo contro l'Olanda per questo match valido per il terzo posto di Nations League dopo il ko incassato contro la Spagna in semifinale. Una spensieratezza che il gruppo azzurro sembra aver ritrovato, quantomeno fino a questo momento, come evidenzia il tabellino: Italia attualmente avanti per 2-0 grazie alle reti di Federico Dimarco e Davide Frattesi.