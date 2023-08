Tanto entusiasmo, tante maglie anche vintage nerazzurre, ma anche un po' di amarezza in particolare per Romelu Lukaku. Questo il barometro del tifo interista presente ieri al Paolo Mazza in occasione di Inter-Egnatia, i cui umori sono stati registrati da La Nuova Ferrara.

C'è chi accusa la società di essersi fatta abbindolare dal belga, rimproverando l'assenza di alternative; ma anche chi è ottimista perché "non vedo squadre più forti dell’Inter, ok a centrocampo con l’innesto di Frattesi. Ora aspettiamo la mossa in attacco, sperando in un profilo di alto livello", afferma un sostenitore di nome Jacopo che aggiunge: "Quella di Lukaku non è stata una grande mossa: se andrà alla Juventus, oppure se resterà in Italia, non sarà accolto benissimo dai tifosi interisti