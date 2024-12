Comincia la spedizione araba dell'Inter, con obiettivo Supercoppa italiana. In attesa della prima sfida, da disputare contro l'Atalanta, il prossimo 2 gennaio alle 20 italiane, per la gara valida per la semifinale della EA Sports FC Supercup, la squadra di Simone Inzaghi è già in volo verso Riad "all'insegna dell’eleganza e del prestigio grazie a Qatar Airways, Official Global Airline Partner del Club" come si legge su Inter.it che rende noto come la compagnia aerea premiata peraltro "per l’ottava volta come 'Airline of the Year' e riconosciuta per la “World’s Best Business Class”, ha offerto ai nerazzurri un’esperienza di viaggio unica".

"Il viaggio è stato arricchito da momenti esclusivi che hanno coinvolto giocatori e staff: il capitano Lautaro Martinez ha salutato i compagni e tutto l’equipaggio, dando il benvenuto a bordo e inaugurando con la sua leadership l’esperienza di volo. Durante il viaggio grazie all’alta velocità internet offerta da Starlink, è andata in scena una sessione speciale di Q&A su Instagram con Alessandro Bastoni e Matteo Darmian che hanno risposto alle domande dei tifosi interisti. Infine, il saluto del Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta che ha sottolineato l’importanza della partnership con Qatar Airways, simbolo di valori condivisi come l’eccellenza, la passione e l’innovazione. La squadra nerazzurra ha avuto il privilegio di volare nella rinomata Qsuite, premiata come “World’s Best Business Class”, un’esperienza unica caratterizzata da suite private con la massima privacy, letti completamente reclinabili per un riposo rigenerante, un sistema di intrattenimento pluripremiato e un servizio “Dine on Demand” con menù gourmet".