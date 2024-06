L'entourage di Bento, Lodovico Spinesi, interpellato ai microfoni di TvPlay, si è soffermato sulla scelta dell'Inter di prendere Josep Martinez: "L'Inter ha preferito Martinez a Bento come portiere. Il motivo? Penso per una richiesta tecnica di Inzaghi e non per motivi economici".

"Ndoye? Sta facendo un grandissimo europeo dopo una buona stagione al Bologna. Deve migliorare in zona gol. Noi abbiamo subito notato che in Serie A ha alzato il livello nei match contro le big. Secondo noi non avrà nessun problema ad andare in una squadra più importante del Bologna".