Dopo il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023 registrato lunedì 23 maggio, l'Inter avvisa tutti i tifosi: è tempo di affrettarsi a confermare il proprio posto a San Siro. "Oggi, lunedì 6 giugno, è l'ultimo giorno della fase riservata agli abbonati alla stagione 2019/2020 che offre l'opportunità di confermare il proprio posto a San Siro per la prossima stagione", si legge nella nota di Inter.it. Per rinnovare l'abbonamento CLICCA QUI.