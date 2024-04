Nel corso dell'incontro con la Commissione cultura, istruzione e sport del Senato, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha affrontato vari temi che sono al centro delle riforme del calcio italiano. Tra questi, anche il ritorno delle sponsorizzazioni delle società di betting, al momento vietate, per agevolare l'aumento di ricavi: "Si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, oppure abolire il divieto di sponsorizzazione indiretta sul betting. O anche agevolare la Serie A nel produrre ricavi magari rafforzando le misure di lotta alla pirateria", l'auspicio espresso da Casini.

Una notizia che riguarda direttamente anche l'Inter, che come noto per la prossima stagione ha in mano un accordo multimilionario di sponsorizzazione col gruppo Betsson.