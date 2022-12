Il celebre attore Salvatore Esposito , notoriamente tifoso del Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione 'Marte Sport Live: "Il Napoli? Finalmente sta per tornare, questo Mondiale mi ha annoiato abbastanza, ho visto molte squadre giocare male. Il mio Napoli invece... L'incantesimo può svanire dopo questa sosta? Non credo, semplicemente perché non si tratta di un incantesimo.

Quello che ha fatto il Napoli di Spalletti sin qui non è frutto del caso, ma dello splendido lavoro di società, staff e squadra. Sono perciò convinto che il ritorno in campo degli azzurri sarà altamente entusiasmante. In questo senso penso che gennaio sia cruciale, se il Napoli dovesse ripetere le prestazioni di fine 2022 riuscirebbe sicuramente a mantenere le distanze da Inter, Milan e Juve: non dimentichiamo che le distanze, +8, +10, +11, sono notevoli".