Marcus Thuram si prende una pausa? Lautaro Martinez continua a litigare con i portieri avversari? No problem, in casa Inter se gli attaccanti restano a secco ci pensano i compagni di squadra a dare una mano in zona gol. Grazie alla doppietta di Denzel Dumfries contro l'Atalanta nella semifinale di Supercoppa italiana, salgono a 14 le reti dei difensori in questa stagione per i nerazzurri.

Ben 5 portano la firma dell'olandese, che stacca così Federico Dimarco a quota 3. Carlos Augusto finora ha 2 gol nel suo bottino stagionale mentre un solo timbro lo hanno messo Yann Bisseck, Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. La cooperativa del gol nerazzurra non smette mai di stupire.