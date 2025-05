Lionel Scaloni ha inserito Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, nella lista dei convocati della Nazionale argentina in vista del doppio impegno valido per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. L'Albiceleste, che per la cronaca ha già strappato il pass per la prossima edizione della Coppa del Mondo, scenderà in campo il 6 e 11 giugno per sfidare rispettivamente Cile e Colombia. Sfide che per il capitano nerazzurro si collocano tra la finale di Champions League di stasera e il Mondiale per Club.

L'AFA ha deciso di comunicare i selezionati attraverso un video toccante pubblicato sui propri canali social ieri sera, un video nel quale sono gli abitanti di Bahia Blanca, cittaà natale del Toro colpita da un'alluvione lo scorso marzo, a nominare i vari giocatori.