L'Alcione, società sportiva dilettantistica che sta dominando il girone A di Serie D, è a un passo dal conquistare la promozione in C. Un traguardo prestigioso che Giacomo Gagliani, direttore generale della società, ha inquadrato così nel corso di un'intervista concessa a La Repubblica: "Se centreremo la promozione, per la prima volta nella storia ci saranno tre squadre milanesi nel calcio professionistico. Inter, Milan e noi. Non è mai successo. Siamo vicini a realizzare il nostro sogno, e se ce la faremo, vogliamo che il nostro campo di casa sia l’Arena".

Un proposito non così semplice da realizzare, quello di giocare all'Arena, anche se l’Alcione ha stretto un accordo con l’Inter per giocare a week-end alternati alla squadra femminile nerazzurra nello stadio disegnato da Luigi Canonica e inaugurato nel 1907. Infatti, come si legge su La Repubblica, "portare le tifoserie ospiti in pieno centro a Milano, nel cuore di parco Sempione, dove nei fine settimana passeggiano le famiglie con bambini, non è così semplice".