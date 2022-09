L'Albania di Edy Reja chiude la sua Nations League con un pareggio beffa: all'Arena Nazionale di Tirana, la formazione schipetara va in vantaggio sull'Islanda col punteggio di 1-0 grazie alle rete del terzino Ermir Lenjani al 35esimo, ma viene raggiunta al 96esimo dall'Islanda che all'ultimo tuffo riesce a strappare il pari con Mikael Anderson. Nella circostanza, Reja non ha impiegato il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani, rimasto in panchina per tutit i novanta minuti. Una notizia che sicuramente Simone Inzaghi accoglierà di buon grado, considerando che Asllani potrà tornare fresco a Milano per iniziare la preparazione per la gara contro la Roma.