L'exploit di Marco Carnesecchi potrebbe complicare i piani di Ionut Radu alla Cremonese. E il suo agente Crescenzo Cecere, intervistato da Tutto Mercato Web, non esclude una partenza a gennaio dell'estremo romeno, che pure aveva ben fatto nelle prime settimane di campionato: "Ha fatto un grande avvio di stagione, per cinque partite è stato uno dei migliori in campo ed è risultato il secondo portiere per parate in Europa. Ha bisogno di giocare, stiamo valutando diverse opzioni”.

Può lasciare la Cremonese quindi.

“Si, deve giocare. Potrebbe andare via per trovare la giusta continuità”.