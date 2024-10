Ospite speciale atteso questa sera sugli spalti del Wankdorf Stadion dove andrà in scena la terza partita stagionale di Champions dell'Inter contro lo Young Boys, partita alla quale assisterà anche l'ex nerazzurro, Zdravko Kuzmanovic: "Stasera vado a vederla poi domani sarò a San Gallo" ha detto il centrocampista a Radio FirenzeViola, dove il doppio ex della sfida in questione ha poi parlato dell'affetto che lo lega ad entrambi i club.

Cosa si devono aspettare i nerazzurri dagli svizzeri?

"Ci tengo a vedere le mie ex squadre. Stasera l'Inter penso che vincerà. Non so se giocheranno con le seconde linee, ma come ho detto prima la Svizzera ha una Liga di livello inferiore rispetto a quella italiana. Vediamo stasera, ma le squadre italiane devono vincere contro le formazioni elvetiche. Questa è la normalità".