Si parla del futuro di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast di Cronache di Spogliatoio con Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore. Parlando di un ipotetico passaggio dell'attaccante montenegrino all'Inter, il giornalista di Sport Mediaset esprime il suo punto di vista: "lo farei uno ‘steppino’ in avanti prima di passare all’Inter. Non so, magari si scopre che Duvan Zapata non si riprende più dopo la rottura del crociato alla sua età. E magari Krstovic va al Torino. Non andrei a proporlo ad altissimo livello. Lui è un giocatore cattivo, sa farsi rispettare in area, tira molto ma ha poca tecnica. La tecnica è importante, anche se poi magari la buttano nel secchio”