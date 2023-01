Lo scambio di mercato Brozovic-Kessié, sui cui avrebbero lavorato negli scorsi giorni Inter e Barcellona, rimarrà solo una suggestione mediatica rimbalzata tra Italia e Spagna. Alle smentite di Beppe Marotta e dell'entourage del centrocampista ivoriano, che avevano bollato l'indiscrezione come 'fake news', ora si aggiunge quella di Xavi, tecnico dei blaugrana, che ha parlato così del futuro dell'ex Milan in conferenza stampa: "Non ho mai veramente pensato a un suo addio, è un giocatore che offre molte opzioni al nostro gioco".