Harry Kane, capitano del Tottenham, non nutre alcun tipo di rancore verso il suo ex manager Antonio Conte, anzi, si è detto dispiaciuto per come è finita la storia tra lui e gi Spurs: "Ovviamente auguro il meglio ad Antonio, ho avuto un ottimo rapporto con lui ed è stato un peccato che, per un motivo o per un altro, le cose non abbiano funzionato del tutto - le parole del bomber inglese dopo la vittoria sul Brighton -. Gli auguro buona fortuna per la sua prossima avventura, noi invece continueremo a lottare con Cristian Stellini, Ryan Mason e lo staff per cercare di ottenere ciò che ci eravamo prefissati.