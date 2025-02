Il terzino della Juventus Andrea Cambiaso è a forte rischio per l'andata dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven di domani sera: il fastidio alla caviglia che lo tormenta da un po' di tempo e che lo ha costretto a saltare le partite contro Empoli e Como, salvo miracoli lo costringerà a dare forfait anche per la sfida contro i neerlandesi.

La speranza è di riavere Cambiaso per la partita di domenica sera contro l'Inter. Cambiaso non ha ancora ripreso a lavorare con la squadra e nelle prossime ore si capirà se sarà in grado di potersi riaggregare al gruppo subito o se dovrà rimandare l’appuntamento.