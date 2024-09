Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Juventus-Roma, Cristiano Guntoli, Managing Director Football bianconero, ha commentato il mercato della Vecchia Signora.

"Abbiamo fatto tante cose, abbiamo cominciato un nuovo progetto e il campo dirà se abbiamo fatto bene o meno - le sue parole -. E' stato fatto un grande lavoro, quest’anno era il momento di abbassare i costi. La verità è che dobbiamo trovare un mix tra i giovani e i meno giovani per creare consistenza. Le dinamiche del mercato sono tante, non possiamo tenere tanti calciatori, abbiamo cercato di investire al meglio valorizzando tanti ragazzi che vengono dalla Next Gen. Motta? È normale avere un buon rapporto tra direttore e allenatore ma c’è sinergia con tutta la società e vogliamo continuare a lavorare pensando al meglio per il club”.