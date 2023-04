Spazio anche a Juve-Inter di Coppa Italia e alle decisioni del Giudice Sportivo. "Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado. Vorrei ribadire che la Juve è da sempre impegnata nella lotta contro il razzismo e la squalifica della curva l'abbiamo accolta con sorpresa. I cori si sarebbero sentiti dal 35' del secondo tempo e nessuno ci ha chiesto di attivare le procedure per intervenire. Non è stato preso in considerazione l'impegno della Juventus nell'identificare e squalificare i colpevoli. E vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento. Per la partita contro il Napoli pagheranno degli abbonati che non hanno niente a che vedere con certi episodi".