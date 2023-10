Con la vittoria ottenuta nel derby contro il Torino, la Juventus si è portata a due punti dall'Inter in classifica. Ma Arek Milik, autore del gol del definitivo 2-0, intervistato da Sky Sport invita a non pensare troppo alla situazione delle altre squadre: "Noi guardiamo solo noi stessi, vogliamo vincere sempre e ci concentriamo sui noi stessi perché è l'unica strada per andare avanti.

Possiamo sempre migliorare da tutti i punti di vista, a livello di gioco possiamo giocare meglio soprattutto nella fase offensiva ma siamo contenti di questa vittoria, ora c'è la sosta e andiamo avanti. Pensiamo solo a noi stessi, è troppo presto per dire qualcosa di più concreto perché la stagione è lunghissima".