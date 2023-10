A margine della cerimonia di consegna del premio Manlio Scopigno come miglior manager della scorsa stagione, l'attuale dt della Juventus Cristiano Giuntoli ha ribadito quello che è l'obiettivo del club bianconero: "Dobbiamo arrivare in Champions League, dal punto di vista tecnico ed economico sarebbe un traguardo molto importante per il club. In questo momento abbiamo deciso di far passare tutto attraverso i risultati e gli elementi che abbiamo a disposizione, di fare il massimo con i giocatori che ci sono in questo momento.

A gennaio manca ancora molto tempo, dobbiamo fare ancora delle valutazioni, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Attualmente stiamo facendo un buon percorso e un buon calcio".