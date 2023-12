Apparso molto equilibrato davanti alle telecamere dopo Genoa-Juve, a proposito degli episodi arbitrali che avrebbero penalizzato la sua squadra, Massimiliano Allegri in realtà nella pancia del Marassi ha fatto sentire le sue ragioni andando fin troppo sopra la righe, come si apprende dal comunicato del Giudice sportivo.

Dove si legge che il tecnico bianconero è stato multato con 10mila euro di multa entrando in diffida "per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".