Se avesse a disposizione un jolly per rigiocare una partita della stagione con più ombre che luci della Juve, Massimiliano Allegri riavvolgerebbe volentieri il nastro del ritorno dell'ottavo di Champions League perso 3-0 contro il Villarreral. "Vorrei rigiocare la Champions piuttosto che una gara di campionato - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa prima della sfida con il Venezia -. Bisogna fare i punti che servono da qui alla fine per giocare la Champions League il prossimo anno, poi ci sarà la finale di Coppa Italia da giocare".