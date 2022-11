Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', Julio Cesar ha detto la sua sulla squadra di Spalletti prima in classifica con divario di 11 punti sul Milan secondo: "Il Napoli è sempre stata una squadra molto forte, ma non è più riuscita a vincere il campionato. Mi piacciono la squadra, la società, ma soprattutto i tifosi. Vediamo cosa può accadere, ma ci sono tutti gli ingredienti per provare a vincere lo scudetto".