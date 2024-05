Ama la musica, fatto quasi scontato considerando che José Sebastiani è il figlio di Amadeus. Ma nel suo futuro, il ragazzo vede esclusivamente il calcio, lui che è impegnato nelle giovanili dell'Inter. La conferma arriva dal diretto interessato ai microfoni de Il Messaggero: "Nel futuro mi vedo su un campo da calcio, in uno stadio bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport. Gioco nell’Inter come portiere, e il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio".

Il suo nome, è noto, nasce dalla devozione del padre per José Mourinho: "Quando mia mamma era incinta, era in aereo con papà e, davanti a loro, era seduto proprio Mourinho. Mio padre, da fan sfegatato, si è alzato, è andato a salutarlo e a fargli i complimenti, poi è tornato da mamma e le ha detto solennemente: 'Nostro figlio si chiamerà come lui'. Lei, all’inizio, non era tanto d’accordo, ma papà è riuscito a convincerla. Lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri. Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto. Mia madre è più severa, soprattutto nello studio è molto esigente. Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato".