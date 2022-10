La sfortuna continua a perseguitare Zinho Vanheusden: il difensore dell'AZ Alkmaar di proprietà dell'Inter è infatti costretto nuovamente ai box per un infortunio a un piede. Pascal Jansen, allenatore della compagine olandese, ha aggiornato sulle condizioni dello sfortunato belga: "Per ora è fuori, ha un piede ingessato. È incredibile: è successo quando gli è stato concesso di nuovo qualche minuto in campo, in modo da potersi mettere in pari col resto del gruppo. Aveva giocato venti minuti prima dello stop. Ha giocato sul dolore, poi l'indomani il piede è esploso. A pensarci è triste anche solo parlarne. Ho conosciuto Zinho in breve tempo e ho capito subito come sia un professionista modello, davvero un ragazzo super, che per il suo sport farà di tutto. Ne ha già passate tante e ora deve pazientare di nuovo".