"Ormai c'è questa apertura nell'andare a essere squadre o calciatori che sanno interpretare più moduli nella stessa partita. Prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo su un sistema, anche quando abbiamo perso ho dichiarato di voler restare lì dentro, di non cambiare niente, perché c'era da mettere a fuoco una cosa. Ora avendo questo spazio per due amichevoli bisogna andare a fare anche qualcosa d'altro, qualche prova". Così Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, nell'intervista al sito ufficiale della Federazione ha annunciato un cambio tattico per la sfida contro il Venezuela, prima delle due amichevoli che l'Italia questa settimana disputerà negli States.

Quanto queste amichevoli e gli ultimi due mesi di campionato incideranno sulle scelte su chi portare all'Europeo?

"Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato. Ci porteremo dietro cosa succederà in termini di comportamento in queste due amichevoli e abbiamo da vedere qualcuno di nuovo. C'è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l'Italia e avendo il bisogno di dover creare roba sempre più forte e nuova è chiaro che si vanno a fare queste prove e poi ci si porta via il risultato di queste prove".

Sarà osservato un minuto di silenzio per Joe Barone prima del fischio d'inizio:

"Noi come gruppo Nazionale siamo tutti vicini alla famiglia di Barone e a quella di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, per il calcio in particolare. Ha influenzato più il calcio lui in questi cinque anni da AD della Fiorentina che tanti altri che sono da una vita nel calcio e non hanno fatto nulla rispetto a ciò che ha fatto lui perché poi il Viola Park è l'esempio di cosa voglia dire fare le cose da grande imprenditore".