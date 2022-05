"È bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozione - ha poi aggiunto in conferenza stampa -. Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro. Non cambieremo tutta la squadra, ma nelle quattro partite uno, due, tre o quattro giovani li metteremo. Poi è chiaro che non andremo a giocare per perdere, andremo lì per vincere".