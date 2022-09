"Dobbiamo scendere in campo come a San Siro contro l'Inghilterra, dobbiamo giocare con umiltà e provare a vincere a tutti i costi". Così Jorginho alla vigilia di Ungheria-Italia, intervenendo in conferenza stampa al fianco del ct Mancini. "Vincere in casa e in uno stadio in cui facciamo fatica è servito per darci carica e motivazioni. Difficile affrontare un momento così difficile per tutti, ma io cerco di fare esperienza del passato, di imparare dagli errori e dalla delusione. Il mister sta trasmettendo questo messaggio dando fiducia ai giocatori che chiama. Quante possibilità ci sono di arrivare al primo posto?

La possibilità ci sta, è lì, tocca a noi prenderla, giocheremo contro una squadra molto difficile da affrontare e che sta facendo molto bene. Dobbiamo trasformare il grande calore che ci sarà domani sugli spalti in motivazioni per provare a vincere la partita".