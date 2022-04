Dal salotto virtuale della Bobo TV, Lele Adani, ieri commentatore per Rai Sport di Italia-Macedonia del Nord, ha lanciato un duro monito nei confronti dei club italiani all'indomani della bruciante eliminazione degli Azzurri: "Dall'autunno ci è mancata la conclusione, così è successo anche ieri. Sapevamo già qual era il problema dell'Italia: il gol. Lo sapevamo e non ci abbiamo lavorato. La Lega Serie A non ha fatto nulla per aiutare la Nazionale in vista di questa importantissima sfida. Magari ci saremmo fermati alla finale col Portogallo, ma 7-8 giorni di lavoro a una Nazionale che doveva ritrovare la magia e soprattutto risolvere il problema del gol sarebbero serviti non poco".