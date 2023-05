Sarà quindi Massimiliano Irrati, 43enne arbitro della sezione di Pistoia, l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter di mercoledì sera all'Olimpico di Roma. Vetrina di prestigio per l'esperto direttore di gara, che in questa stagione non ha mai diretto i nerazzurri e ha incrociato i viola solo in occasione della partita persa in casa dell'Atalanta del 2 ottobre 2022. Diciotto i precedenti di Irrati con l'Inter: undici vittorie, due pareggi e cinque sconfitte il bilancio.