Si è conclusa mercoledì scorso la settimana a tinte nerazzurre nella quale giovani talenti e allenatori delle Inter Academy di Dubai, Tokyo e Strikers hanno avuto l'opportunità di crescita e formazione grazie alla partecipazione ai programmi Player Internship e Coaching Internship.

I partecipanti, dopo aver approfondito la metodologia di lavoro nerazzurra al 'Konami Youth Development Centre', sono stati protagonisti di un tour esclusivo di San Siro e una visita alla Trophy Room nella sede del club.

Momento indimenticabile per i giovani di IA Tokyo, che hanno preso parte al walkabout prima di Inter-Udinese, mentre i ragazzi di IA Dubai hanno potuto assistere al riscaldamento della squadra da bordocampo. Entrambi i gruppi hanno poi avuto l’opportunità di scattare una foto nell’iconico angolo regia dello stadio, per poi godersi dal vivo tutta l’adrenalina del match vinto dai nerazzurri per 2-1.

Straordinaria anche l’esperienza degli allenatori di IA Strikers, che nell’ambito del Coaching Internship hanno avuto incontri esclusivi con lo staff tecnico del Settore Giovanile nella storica sede di Villa Clerici. Nella loro full immersion nerazzurra hanno avuto l’opportunità di osservare degli allenamenti presso il KYDC e all’Accademia Inter, oltre a una visita al BPER Training Centre. Qui, gli allenatori hanno potuto confrontarsi con Massimiliano Farris, vice allenatore nerazzurro, nello spazio dedicato al Q&A, al termine del quale hanno poi avuto un incontro emozionante con Simone Inzaghi. Anche per loro c’è stata poi la possibilità di assistere al riscaldamento della squadra da bordocampo e vedere dal vivo a San Siro la gara contro i friulani.

A coronare l’esperienza, tutti i partecipanti hanno ricevuto il loro certificato direttamente dalle mani del Vice President nerazzurro Javier Zanetti, testimoniando il forte legame tra Inter Academy e il Club. Un’esperienza che resterà per sempre nel cuore di questi giovani e degli allenatori, in linea con la missione di Inter Academy: formare e ispirare attraverso i valori e la metodologia nerazzurra, in ogni angolo del mondo.