Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 2-2 all’esordio contro il Genoa: “Conoscevamo le difficoltà, non è mai semplice qui. Abbiamo subito un gol fortuito, poi siamo stati bravi a trovare il pareggio. Poi nel secondo tempo siamo stati meno lucidi per la stanchezza. Con i tre attaccanti abbiamo trovato il gol, ma dovevamo essere più lucidi a difenderlo dopo essere passati in vantaggio al 45

Adesso serve lavorare sulla concentrazione.

"Bisogna lavorare, sappiamo che al 17 agosto siamo insieme da poco tempo. A parte il tiro di Badelj nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla a parte il gol che chiaramente dovevamo evitare".

Rivedremo le tre punte?

"Sì, assolutamente. Stanno bene insieme, hanno lavorato bene in campo, si può fare dall'inizio o a partita in corso come oggi. Taremi ha avuto un piccolo contrattempo".

Ai gol hanno partecipato tutti.

"Sì, abbiamo bisogno dei gol di tutti, anche dei centrocampisti".