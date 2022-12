Una giornata speciale per i Centri di Formazione Inter di tutta Italia che, lo scorso 2 dicembre, si sono ritrovati al Centro di Formazione Varesina. Sono stati due i momenti che hanno caratterizzato la giornata: nel primo si è svolto il Direttivo dei CDF, coordinato dal direttore del Settore Giovanile Roberto Samaden. Nel Direttivo sono stati presentati i materiali sportivi per la stagione 2023/24, a seguire c’è stata una presentazione della società Varesina Calcio ed infine è stato dato ampio spazio alle società per un confronto su tematiche strategiche e di sviluppo.