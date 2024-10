Sono 56.391 gli spettatori presenti questa sera a San Siro per assistere a Inter-Stella Rossa. Per motivi di ordine pubblico, le vendite erano limitate ai soli fidelizzati e trasferta vietata agli ospiti. E' infatti rimasto chiuso il settore ospiti anche se un gruppetto di tifosi serbi si è comunque raccolto in Curva Sud, controllato da un cordone di steward.