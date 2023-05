Si avvicina un nuovo tutto esaurito per l'Inter per la partita di domani sera contro il Sassuolo, match nel quale sarà celebrato anche il record storico dei soci degli Inter Club. I biglietti rimasti sono ancora in vendita libera su inter.it/tickets, le biglietterie saranno aperte dalle ore 17:45. Domani i cancelli saranno aperti alle 18.45: L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso.