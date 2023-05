Sono 154.008 gli attuali tesserati a un Inter Club in tutto il mondo. Un record, come segnala oggi la società in un comunicato. Un risultato che verrà celebrato in occasione di Inter Sassuolo.

"Il progetto conta 955 Club nel mondo e quest’anno sportivo ha visto la nascita di nuovi sodalizi esteri in Germania, Uruguay, Georgia, Turchia, Slovacchia, USA, Giappone, Trinidad & Tobago, Kuwait, Qatar, Algeria, Argentina, Portogallo e Svizzera, con il progetto che ha assunto sempre di più un forte carattere internazionale - sottolinea il club -. In occasione di Inter-Sassuolo gli Inter Club saranno protagonisti fin da mattino, quando avranno l’opportunità di accedere in esclusiva allo stadio per realizzare una coreografia celebrativa del record. Il gagliardetto ufficiale della partita sarà personalizzato con un esclusivo ricamo “Inter Club Special Match - 154.008 New World Record” e all’intervallo andranno invece in scena gli Inter Club Awards, con i migliori club della stagione che verranno premiati a bordocampo alla presenza del Top Management nerazzurro".